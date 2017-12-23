В бакинской галерее Art Villa состоялось открытие персональной фотовыставки под названием «Вашингтон» американского фотографа Мэттью Секуты, сообщили Trend организаторы мероприятия. Фотограф Мэттью Секута является сыном посла США в Азербайджане Роберта Секуты.

На открытии выставки присутствовали представители дипломатических миссий, известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

В экспозицию выставки вошли 20 работ, отражающих повседневную жизнь столицы США, панорамные пейзажные снимки, фотографии достопримечательностей и памятных мест города.

Представленные работы вызвали большой интерес посетителей выставки, особенно тех, кто никогда не был в столице США. Именно они подолгу рассматривали каждую работу, пытаясь угадать «настроение» города.

Мероприятие было организовано НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.