Польша попросила российских представителей вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК). Об этом говорится в заявлении МИД республики, опубликованном на сайте ведомства, передает «Лента».

«Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года», — сообщается в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что напряжение увеличилось после вывода Россией своих представителей из СЦКК. «Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК», — отмечается в заявлении.