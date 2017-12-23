По случаю 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового Года при организационной поддержке велосипедного клуба Службы государственной безопасности (СГБ), при поддержке Центра Гейдара Алиева и Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AVIF) будет организован велопробег «Солидарность».

Как сообщает Report, веломарафон пройдет 24 декабря и начнется в 10:00.

В велопробеге примут участие начальник СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекберов, велосипедисты велосипедного клуба СГБ и AVIF.

Старт будет организован перед зданием СГБ, финиш — рядом с Центром Гейдара Алиева.