Предвыборный второй съезд «Гражданской инициативы» выдвинул телеведущую Ксению Собчак кандидатом на выборы президента России в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Девяносто шесть (за). Поздравляем вас. Против — 7, воздержались — 3», — заявил председатель счетной комиссии Филипп Володяев в ходе оглашения итогов тайного голосования делегатов съезда.

Отмечается, что ранее председатель партии сообщил, что политсовет единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборы президента России в 2018 году от «Гражданской инициативы».