Президент России Владимир Путин рассказал, что подрывает стабильность и развитие страны. Об этом он заявил на съезде партии «Единая Россия», передает«Газета».

«Хотел бы также подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой», — заявил Путин.

В ходе выступления Путин также заявил о необходимости уважать оппозицию.