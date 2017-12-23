В октябре 2018 года в Азербайджане будут проведены президентские выборы. У Ильхама Алиева высокий шанс вновь стать Президентом Азербайджана.

Об этом вице-премьер, заместитель председателя — исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал, выступая на конференции «На стыке Востока и Запада: Новые энергетические и коммуникационные возможности», организованной ПЕА.

Как передает Тренд, Али Ахмедов отметил, что большой авторитет, рейтинг Президента Ильхама Алиева, однозначная поддержка народом проводимой им политики, положительные перемены, происходящие в жизни Азербайджана, рост имиджа страны в мире — все это обеспечивает высокий шанс главы государства быть избранным.

«Уверен, что новая победа Президента Ильхама Алиева с чувством радости будет отмечена на нашей очередной декабрьской конференции, которую мы проведем после президентских выборов 2018 года», — сказал вице-спикер.

По его словам, проводимая в стране экономическая политика, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Вице-премьер добавил, что благодаря этой политике Азербайджан играет большую роль в реализации глобальных проектов.

«Продление «Контракта века» имеет большое значение для страны. Рост международного имиджа может считаться дивидендом от этих проектов», — сказал Ахмедов.

По его словам, реализация глобальных проектов приносит как экономические дивиденды, так и превращает страну в энергетический, коммуникационный центр мира. Таким образом, сказал Али Ахмедов, Азербайджан значительно укрепляет свою позицию в мире.