В Наримановском районе Баку Исмаилов Шакир Бакир оглу (1987 г.р.) упал в бассейн и утонул.
Как сообщает АПА, соответствующие силы Службы спасения особого риска прибыли на место происшествия и вытащили тело гражданина из бассейна.
В Наримановском районе Баку Исмаилов Шакир Бакир оглу (1987 г.р.) упал в бассейн и утонул.
Как сообщает АПА, соответствующие силы Службы спасения особого риска прибыли на место происшествия и вытащили тело гражданина из бассейна.
Дата: 2017/12/23 14:55
Раздел: Азербайджан
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