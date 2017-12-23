В Наримановском районе Баку Исмаилов Шакир Бакир оглу (1987 г.р.) упал в бассейн и утонул.

Как сообщает АПА, соответствующие силы Службы спасения особого риска прибыли на место происшествия и вытащили тело гражданина из бассейна.