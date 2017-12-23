Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram оказался недоступен из-за «диверсионной кибертаки», сообщил РБК министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По его словам, за атакой стоят «те, кто постоянно обвиняют нас в кибератаках», Умаров утверждает, что ее совершили «по указке Госдепа США».

«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов, — сказал собеседник РБК. — Учитывая последние события, связанные с пустозвонным «списком Магнитского», все логично ложится в канву событий».

Умаров добавил, что работа по возвращению аккаунта ведется. Страницы Кадырова в Instagram и Facebook оказались недоступны 23 декабря.

Кадыров попал под санкции США 20 декабря, его включили в так называемый список Магнитского. Также в список попал сын генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем. Всего в перечне 13 человек и 39 связанных с ними организаций.