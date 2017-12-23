Стали известны наиболее популярные имена новорожденных в Азербайджане в 2017 году.

Как заявили Report в министерстве юстиции, и в этом году среди самых популярным имен для новорожденных вновь оказались имена Юсиф (2839) и Захра (2700).

Среди популярных имен, данных детям в этом году — Али (2102), Нурай (2072), Хусейн (1937), Зейнаб (1620), Марьям (1619), Омар (1582), Айлын (1508), Фатима (1499), Мухаммед (1423), Угур (1423), Мелек (1426), Мурад (1228), Айхан (1091), Аян (1076).

Кроме того, среди наиболее популярных имен новорожденных числятся — Хадиджа (892), Мадина (923), Дениз (1381), Лейла (854), Тунар (845), Ибрагим (840), Гюлай (730), Инджи (731), Умид (722), Фидан (648), Рауль (630), Бану (640), Нилай (501), Эсма (474), Амин (418), Адам (339).

В этом году малыши получили такие интересные имена как Аснад (248), Севги (202), Элиф (188), Гюнеш (178), Нихан (138), Милана (112), Сунай (104), Селин (100), Жасмин (99), Ильнур (96), Сэмра (85).

Имя Дамла в сравнении с прошлым годом использовалось примерно в 2 раза чаще: 653 ребенка были названы именем Дамла в прошлом году и 1068 новорожденных в этом году.