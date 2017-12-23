Официальный визит президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Астану состоится 25-26 декабря. Как сообщает АКИpress, об этом заявила заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева.

В рамках визита пройдут встречи в узком и переговоры в расширенном форматах, в ходе которых состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двухстороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках ЕАЭС.

А.Субакожоева выразила мнение, что по итогам переговоров лидеры двух стран дадут импульс к эффективной реализации дорожной карты.

Планируется подписание важных документов: соглашение по режиму кыргызско-казахской границы, договор о демаркации границы.

Визит состоится по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.