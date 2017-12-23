Найдены пропавшие в Джалилабадском районе ученики 7-ого класса.

Как сообщает аранское бюро Report, жители города Джалилабад — 14-летний Исмаил Матлаб оглу Аманов и его сверстник и сосед Халид Алтай оглу Алиев вчера утром под предлогом пойти в школу вышли из дома и уехали в Баку. Детей в городе Баку, недалеко от станции метро «Низами», остановил гражданин, увидевший их фотографии в социальной сети, а затем проинформировал их близких. В настоящее время ученики находятся в Баку, в ближайшие часы они будут отправлены в Джалилабад.

Родные сообщили об этом в Джалилабадское районное отделение полиции.

Отметим, что оба пропавших школьника — учащиеся 7-ого класса средней полной школы № 7 города Джалилабад.