23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии, министра внутренних дел Георгия Гахариани, сообщает пресс-служба президента.
23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии, министра внутренних дел Георгия Гахариани, сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2017/12/23 13:12
Раздел: Азербайджан, Важно
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