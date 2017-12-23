Как передает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, завотделом АП Новруз Мамедов. По его словам, примером тому служит не только нагорно-карабахский конфликт: «Все государства, используя свои возможности, хотят сказать: мы такие и так должны решать вопрос. Это – самая большая опасность. Угроза большой войны приближается. Во втором десятилетии 21-го века эти государства, их руководство, представители общественности должны стать внимательнее. Нельзя отдаляться от принципа справедливости. Если нет принципа справедливости, то универсальные ценности будут состоять только из слов. Зачем в Европе должны были ждать возникновения сепаратизма и лишь потом они стали демонстрировать справедливую позицию? Это ошибочный подход. Страны ЕС решили бороться с сепаратизмом лишь после того, как он произошел у них. Если бы существовала конкретная позиция в период начала карабахского конфликта, других очагов конфликта не возникло бы. Все мировое сообщество убедилось бы в том, что выход за рамки международного права не имеет перспективы. Опасность сепаратизма в Европе еще больше. Там произошла Вторая мировая война, которая оставила след в сердцах многих людей. В европейской стране существуют конкретные проблемы, они же ждут возможности, чтобы предпринять серьезные шаги. Предотвратить это силой невозможно. Трагедия в этом. Необходимо соблюдать принцип справедливости. Тогда в мире будут безопасность, стабильность, устойчивое развитие».
Дата: 2017/12/23 12:30
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
143
Новости друзей
Другие новости раздела
Мадат Гулиев примет участие в велопробеге
По случаю 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового Года при организационной поддержке велосипедного клуба
Индия хочет сотрудничать с Азербайджаном в космической сфере
«За последние 25 лет Азербайджан развивается по восходящей линии, что приводит к еще большему сближению отношений Азербайджан-Индия».
В секретариате первого вице-президента произведено новое назначение
Произведено назначение на должность заведующего сектором протокола первого вице-президента.
Али Ахмедов: У Ильхама Алиева высокий шанс вновь стать Президентом
В октябре 2018 года в Азербайджане будут проведены президентские выборы.
В Баку 30-летний мужчина утонул в бассейне
В Наримановском районе Баку Исмаилов Шакир Бакир оглу (1987 г.р.) упал в бассейн и утонул.
Хошбахт Юсифзаде: Азербайджан имеет большие резервы для заполнения газопроводов
«На проект Южного газового коридора необходимо 44-45 млрд. долларов. Из них 25 млрд. долларов уже израсходованы».
Список самых популярных имен для новорожденных в Азербайджане-2017
Стали известны наиболее популярные имена новорожденных в Азербайджане в 2017 году.
Зияфет Аскеров: На все угрозы Азербайджану будет дан необходимый ответ
«Сейчас во всем мире существуют угрозы, в том числе и в Азербайджане они были и могут быть
Найдены пропавшие в Джалилабаде учащиеся 7-ого класса
Найдены пропавшие в Джалилабадском районе ученики 7-ого класса.