Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки один из двух кандидатов на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины. Как сообщает Report, об этом сообщил вице-президент Ассоциации футбола Боснии и Герцеговины Милорад Совренич.

Он отметил, что будет сделан выбор между 48-летним хорватским специалистом и Амаром Осимом. По его словам, решение об этом принято на заседании Исполнительного комитета ассоциации.

Сообщается, что два других кандидата на пост руководителя сборной — это Драган Окука и Владимир Петкович. Имя нового главного тренера будет объявлено в начале 2018 года.

Отметим, что бывший главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич был отправлен в отставку ввиду того, что команда не смогла завоевать путевку на ЧМ-2018. Срок завершающегося в этом месяце 3-летнего контракта Роберта Просинечки со сборной Азербайджана не был продлен.