Сход селя и наводнения стали причиной гибели около 90 человек на Филиппинах.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники. По данным агентства, несколько десятков человек пропали без вести. Ранее сообщалось о 41 погибшем и 45 пропавших без вести.

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек. Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.