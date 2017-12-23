В Балакене 41-летний мужчина на почве семейного конфликта ранил ножом своего сына.

Как передает АПА, 22 декабря в 22:30 в Балакенскую центральную районную больницу с ножевым ранением поступил житель села Газма Балакенского района Вугар Логман оглу Ахмедов (1976 г/р). Ему была сделана операция, сейчас его состояние оценивается как средне тяжелое.

В шекинском региональном отделении пресс-службы МВД сообщили, что у Вугара Ахмедова возник конфликт с отцом – ранее судимым Логманом Билал оглу Ахмедовым (1953 г/р). В результате Логман Ахмедов ранил сына ножом. Л.Ахмедов задержан, по факту возбуждено уголовное дело.