Фигурант уголовного дела об убийстве на Софийской овощебазе в Петербурге осуждён на 12 лет колонии.

Как передает Report, об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города в пятницу.

«Суд назначил Эмилю Гусейнову наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении соучастников Гусейнова — Афгана Алиева и Высала Аскерова рассматривается в Санкт-Петербургском городском суде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, уроженцам Азербайджана А.Алиеву и В.Аскерову ранее были предъявлены обвинения в убийстве, незаконном обороте оружия, а также угрозе убийством и приготовлении к его совершению.

Из материалов уголовного дела следует, что А.Алиев и В.Аскеров из неприязни к соотечественнику решили организовать его убийство. Для этого они привлекли Э.Гусейнова, также уроженца Азербайджана, который согласился на убийство за вознаграждение.

«В связи с тем, что потерпевший выехал из Санкт-Петербурга, соучастники решили совершить убийство его брата, тем самым вынудив его вернуться в Санкт-Петербург для участия в похоронных мероприятиях, создав тем самым условия для совершения ранее запланированного ими убийства», — сообщало ранее петербургское управление СКР.

Днем 20 июня 2016 года на территории Софийской овощебазы Э.Гусейнов застрелил мужчину. Скрываясь с места происшествия, он угрожал убийством очевидцам преступления. Основную цель — брата жертвы Э.Гусейнову, А.Алиеву и В.Аскерову устранить не удалось, так как они были задержаны.