Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Как передает РT, об этом сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер, мы всегда говорили о том, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя», отмечается в заявлении без дальнейших подробностей.

В нем добавляется, что США сохраняют приверженность выполнению минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

В ноябре на сайте комитета по вооружённым силам сената США опубликовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, в котором указывается, что американские власти намерены выделить Украине $350 млн в качестве военной помощи.