Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили через своего адвоката подал запрос о предоставлении временного вида на жительство в Нидерландах. Как передает ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Службу иммиграции и натурализации Нидерландов.

«Адвокат господина Саакашвили подавал запрос в Службу иммиграции и натурализации о возможности воссоединения с женой, которая имеет гражданство Нидерландов. Служба иммиграции и натурализации постановила, что господину Саакашвили может быть выдан временный вид на жительство», — уточнила агентству официальный представитель Министерства безопасности и юстиции Нидерландов Карин Донк.