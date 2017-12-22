Нидерланды готовы выдать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили нидерландский паспорт, если политик решит уехать из Украины. Об этом заявила глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Гааге.

— Он женат на гражданке Нидерландов, и если он направит запрос на получение паспорта, то нидерландский закон это позволит, — заявил Зейлстра (цитата по «Лайфу»).

В свою очередь в представитель Министерства юстиции Нидерландов Карин Донк подтвердила информацию о том, что «адвокат Саакашвили запрашивал Службу по иммиграции и натурализации о возможности его воссоединения с голландской женой в Нидерландах».