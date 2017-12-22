Вэл Килмер в первый раз откровенно рассказал, как онкологическое заболевание — рак горла — которое обнаружили у него врачи, изменило приоритеты в его жизни, и как далось одолеть страшную болезнь.

«Раньше, до болезни, я все понимал неправильно. Я слишком серьезно относился к некоторым вещам — вроде славы и признания. Я всерьез переживал из-за того, что у меня не было ни одного «Оскара». Я мечтал о том, чтобы у меня их было больше, чем у Мэрил Стрип. Я думал, что награды — проявление всеобщей любви. А кому же не хочется быть любимым? И только постепенно мне удалось понять, что слава только вносит путаницу в сознание. Ведь то, что люди обращаются с тобой иначе, как со знаменитостью, на самом деле. ничего не меняет в тебе самом…» — рассказал Килмер, передает издание 7Дней.

Как считает актер, который принадлежит к секте Христианская наука, хотя он перенес операцию и прошел курс химиотерапии, излечиться ему помогли не врачи, а молитвы. «Я знаю многих, кто излечился благодаря молитвам. И еще больше людей, которые полагались на современную медицину, и, тем не менее, не выжили…» — заявил актер.

Слухи о том, что у Вэла Килмера смертельно опасное заболевание, распространялись по Голливуду уже больше двух лет. Сначала актер резко похудел до такой степени, что стал почти неузнаваем, потом появился на публике с резиновой трубочкой, подсоединенной к горлу. А позднее на шее артиста появился большой шрам — явно от хирургического вмешательства. Однако до этой весны он категорически отрицал наличие у него болезни. И только этой весной Килмер впервые подтвердил свой диагноз.