YouTube-канал TechRax опубликовал видео, в котором показаны последствия добавления кока-колы в автомобильное топливо. Экспериментатор-любитель влил бутылку газированного напитка в бак BMW 325i 2003 года выпуска. После этого он попытался проехать на машине, однако на приборной доске вскоре загорелась предупреждающая надпись service engine soon, которая указывает на проблемы в двигателе. Несколько секунд спустя автомобиль заглох, и завести его не удалось. Об этом пишет «Лента.ру».

В конце видео блогер демонстрирует счет за диагностику, который равен 135 долларам. Работники сервис-центра рекомендовали осушить бак, заменить топливный насос и фильтр. Ремонт одной только топливной системы обойдется в полторы тысячи долларов. При неполадках с двигателем сумма окажется гораздо выше. В то же время машину американец купил за тысячу долларов.

