В Баку трагедией закончилась шутка между двумя знакомыми.

Как передает Report, инцидент произошел на автобусной остановке в поселке 28 мая, Бинагадинского района. Так, 20-летний Чингиз Рамиз оглы Гадирли решил разыграть стоявшего на остановке своего знакомого Марзаагу Мамедова 1995 г.р., заявив, что пырнет его ножом.

Однако, Мамедов, который, к тому же был в состоянии алкогольного опьянения, видимо, серьезно воспринял такое высказывание и сам нанес удар ножом в область сердца Гадирли. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Подозреваемый был задержан сотрудниками 40-го отделения Управления полиции бинагадинского района. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса АР.