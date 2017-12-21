Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров продолжает переписывать рекорды. Несколько месяцев назад он преодолел отметку в 2800 в мировом рейтинге, что до того не удавалось ни одному из наших гроссмейстеров. А теперь приумножил свои достижения – его текущий показатель равен 2803.6

Как передает Azerisport, очередной рейтинговой отметки Шахрияр достиг на рождественском турнире «Щелкунчик». Там он играет в составе команды «Королей» вместе с Борисом Гельфандом, Алексеем Шировым и Сергеем Рублевским против коллектива «Принцев», составленного из перспективных российских шахматистов. После двух дней в активе Мамедъярова стопроцентный результат, который позволил его команде не только одержать победу, но и поспособствовал продвижению Шахрияра по рейтинговой «лестнице».

В итоге, сейчас в активе Мамедъярова 2803.6 баллов. Вторым идет Фабиано Каруана (2811,1), ну а лидирует Магнус Карлсен, достигший невероятной отметки – 2833,8. При этом, Мамедъяров еще может улучшить свое достижение, так как турнир в Москве продолжается.

Успех Шахрияра выделил портал chess24: «По традиции состав команды «Королей» на рождественский турнир «Щелкунчик» формируется из шахматистов, игровой пик которых уже прошел. Чего нельзя сказать о Мамедъярове, который является тут исключением и находится в великолепной форме. В текущем году третий номер мирового рейтинга квалифицировался в турнир претендентов посредством победы в общем зачете серии Гран-при ФИДЕ. Также Шахрияр выиграл Мемориал Вугара Гашимова в Шамкире, стал первым в составе российского «Глобуса» на клубном Кубке Европы и помог сборной Азербайджана выиграть чемпионат Европы».

Словом, Мамедъяров проводит один из самых успешных сезонов в своей карьере, который, к тому же, еще не завершился. И наверняка подвиги этого года самым положительным образом помогут настроиться на турнир претендентов, который состоится в марте в Берлине. Тем более что на сегодняшний день из всех участников кандидатского турнира азербайджанский гроссмейстер имеет второй рейтинг, уступая по этому показателю только Фабиано Каруане.