Возобновление импорта помидоров из Турции в Россию в ограниченном объеме не окажет негативного влияния на отечественных производителей. Объемы будут компенсированы за счет сокращения импорта из других стран, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».

«Это больше политический размен, всего лишь 50 тыс., всего мы в страну ввозим пока 500 тыс. тонн, это и Азербайджан, и Узбекистан, Тунис, Марокко, поэтому, скорее всего, они потеснятся, эти страны, которые поставляют в больших объемах. На нас не отразится, это всего 10% от импорта, это небольшая доля», — сказал Ткачев.

Министр также пояснил, что Турция добивалась возобновления поставок в Россию из-за того, что эти мощности изначально были построены под российский рынок, и что Турция рассчитывала на то, что Россия никогда не наладит выращивание собственных помидоров.

«Эти мощности все были построены под Россию, нашим турецким партнерам всегда казалось, что Россия никогда себя не обеспечит, поэтому это навсегда будет работать на экономику Турции. Но это то же самое, что и польское яблоко. Благодаря нашему президенту, который сказал, все, доколе, начинаем возрождать, начинаем создавать свою сельскохозяйственную промышленность, свои кластеры и так далее, вот мы за три года и замещаем. Мы практически в два раза уменьшили импорт по всем позициям», — отметил министр.