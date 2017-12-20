Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в шутливой форме прокомментировал включение его в санкционный американский Список Магнитского. Он сравнил Минфин США с котом из поговорки, который ищет себе занятие, когда бездельничает.

— Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого в одном месте чесалось, — отметил Кадыров (цитата по «Лайфу»).

Он предположил, что его из-за такого давления со стороны США теперь «ждёт бессонная ночь».

— И всё завертелось, закружилось в голове, будто стою я где-то на побережье Флориды, а со стороны Атлантики надвигается ураган. И как же мне не горевать, если вынашивал я сорок лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхеттене? Но не видать мне казино Лас-Вегасе и миллиардов, хранящихся в Bank of America, — «посетовал» Кадыров.

Он заявил, что не поехал бы в США даже если ему посулили бы в качестве призовых все валютные запасы страны.

— Но хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись «акты Магнитского» с указанием моей фамилии. Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции, — говорится в сообщении Кадырова.

Он напомнил США про то, как в этой стране уничтожали индейцев, как там были миллионы рабов, припомнил » жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград…».

— В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру! Так по ком же плачет список? По Кадырову или американским политикам и генералам? — задался вопросом Кадыров.

Читайте также: Американские санкции коснулись и Кадырова