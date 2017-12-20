Шведский парламент принял законопроект о «сексуальном согласии», который призван защитить женщин от насилия. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на издание Focus.

Согласно закону, мужчина перед сексом должен получить одобрение со стороны девушки, иначе он может быть обвинен в изнасиловании даже при сексе по обоюдному согласию. Закон вступит в силу в июле 2018 года.

Уголовное дело за изнасилование также может быть заведено в том случае, если физического принуждения или его угрозы не было. По мнению противников данного законопроекта, он открывает простор для манипуляций, обесценивая реальные проблемы женщин, подвергающихся насилию.

Главы правительства Швеции и инициатор законопроекта Стефан Лефвен, как передает Sveriges Radio, заявил, что мужчина должен окончательно быть уверен в желании девушки. «Согласие должно быть однозначно. Секс должен быть добровольным. Если он недоброволен, то он незаконный», – подчеркнул он.

На сайте газеты Die Welt сообщается, что законопроект может привести к такой бюрократии, что «протоколы процессов покажутся смесью романов Кафки и мемуаров Казановы».