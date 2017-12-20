Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала лонг-лист фильмов, которые поборются за главную номинацию премии «Оскар», передает РИА Новости.

Отмечается, что в списке кандидатов на звание «Лучший фильм года» представлен 341 фильм, из которых впоследствии будет составлен шорт-лист. В соответствии с правилами академии, каждая из лент должна иметь продолжительность не менее 40 минут и демонстрироваться в прокате любого коммерческого кинотеатра Лос-Анджелеса не менее семи дней.

Так, среди претендентов оказались американские фильмы «Чудо-женщина», «Бегущий по лезвию 2049» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Прочь», а также британские «Дюнкерк» и «Кингсман: Золотое кольцо».

В итоговую номинацию, результаты которой будут объявлены 23 января 2018 года, могут попасть от пяти до десяти картин. Сама же 90-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.