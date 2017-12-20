Сотрудники Главного таможенного управления Баку изъяли из оборота пиротехнические средства, которые были ввезены на территорию страны незаконным путем.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного таможенного комитета, сотрудники Главного таможенного управления Баку провели оперативные мероприятия в торговых центрах «Садарак» и «Бина», которые расположены на территории Гарадагского района.

В результате на территориях торговых центров были обнаружены и изъяты из оборота более 82 тысяч пиротехнических средств.

По факту ведется расследование.