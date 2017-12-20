Президент России Владимир Путин в ходе празднования Дня работника органов безопасности отметил умелую и тонкую работу ФСБ, которая переигрывает иностранные спецслужбы. Об этом собщает РИА «Новости».

«Знаю, какую умелую, тонкую оперативную работу вы ведете, переигрывая иностранные разведки, нанося удары по преступности и коррупции», — сказал Путин.

Он также выразил уверенность в том, что требования к сотрудникам органов госбезопасности, включающие строгое следование конституции, ответственность, честность и личную порядочность, останутся «незыблемыми».