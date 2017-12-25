Крупнейшая в мире база данных о кино IMDb назвала самые ожидаемые фильмы 2018 года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Wrap.

Первое место занимает супергеройская картина «Мстители: Война бесконечности» из вселенной Marvel.

Еще две ленты из этой же франшизы оказались на второй и третьей строчках – «Черная пантера» и «Дэдпул 2» соответственно.

В первую десятку также попали «Мир Юрского периода 2», «Tomb Raider: Лара Крофт», «Тихоокеанский рубеж 2», «Хищник», «8 подруг Оушена».

Замыкают топ-10 ленты «Миссия: невыполнима 6» и «Соло: Звездные войны. Истории».