Турция и Иран приветствуют выдвижение кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки Expo-2025.

Об этом говорится в Бакинской декларации, принятой по итогам пятой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммеда Джавада Зарифа, сообщает «Тренд».

В декларации отмечается, что министры иностранных дел подчеркнули обязательства, принятые на предыдущих трехсторонних встречах в Урмие, Нахчыване и Рамсаре, вновь подтвердили свою солидарность и сотрудничество, а также свои обязательства по еще большему укреплению общих ценностей на основе глубоких исторических, религиозных и культурных корней, партнерских отношений, которые будут служить миру, безопасности, процветанию и сотрудничеству в регионе, особо подчеркнули свою приверженность дальнейшему расширению сотрудничества в областях, которые способствуют экономическому процветанию и устойчивому развитию.

Министры, выразив общие интересы в укреплении мира и безопасности в регионе, отметили приверженность в данном контексте принципам международного права, включая суверенитет, территориальную целостность, уважение международно признанных границ и мирное урегулирование споров, в этой связи еще раз подчеркнули важность разрешения как можно скорее армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе вышеупомянутых принципов.

Министры согласились продолжить интенсивные консультации по региональным и глобальным вопросам, представляющим общий интерес, для укрепления международного мира, безопасности и стабильности в рамках различных международных и региональных платформ, таких как ООН, ОИК, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Организация экономического сотрудничества; министры поприветствовали декларацию и заключительное коммюнике чрезвычайного саммита ОИК по Иерусалиму, состоявшегося 13 декабря.

Кроме того, главы МИД согласились поддержать сотрудничество осуществлением совместных проектов и программ в области энергетики, транспорта, банковского дела, телекоммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, туризма и окружающей среды, а также укреплением экономического и торгового сотрудничества, использованием существующего потенциала для инвестиций и содействием торговле, особо выделив важность расширения международных транзитных коридоров и транзитного потенциала трех географически благоприятно расположенных стран и принятия важных шагов с целью интеграции в международную транзитную систему, отметили важность расширения сотрудничества с целью реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала, подчеркнув важность участия трех стран в крупномасштабных международных транспортных проектах, которые являются стратегически важными для увеличения количества и качества конкурентных транзитных перевозок между Азией и Европой в целях социально-экономического развития, поприветствовали запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, что создает благоприятные условия для транзитного потенциала трех стран на маршрутах «Восток-Запад», «Юг-Запад», «Север-Юг», отметили, что три важных шага по завершению строительства железной дороги Решт-Астара выполнены в кратчайшие сроки.

Министры также обсудили важность активизации сотрудничества для достижения высокого потенциала гражданской авиации, а также важность извлечения пользы от географических преимуществ трех стран, выразив готовность развивать коммерческое сотрудничество в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, согласились обмениваться опытом и информацией между банковской сетью трех стран о развитии и расширении отношений, а также о международных банковских процедурах, отмывании денег и финансировании терроризма, подчеркнули важность продолжения сотрудничества между тремя странами по созданию и управлению информационной структурой в целях ликвидации цифрового разрыва в регионе, подчеркнули важность сотрудничества в рамках глобальных и региональных экономических организаций с уделением особого внимания таким приоритетным областям, как торговля, транспорт, туризм, сельское хозяйство, связь и энергетика, а также поощрение и поддержка тремя странами реализации совместных проектов в общих интересах.

Министры иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции особо отметили важность укрепления сотрудничества для предотвращения ухудшения окружающей среды в целях достижения соответствующих целей повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, принятой ООН в сентябре 2015 года.

Министры положительно оценили выдвижение кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки Expo-2025.

Мамедъяров, Чавушоглу и Зариф подчеркнули важность решений, принятых на этих встречах, в том числе приверженность плану действий трехстороннего секторального сотрудничества на 2016-2018 годы, вновь подтвердили важность встреч в трехстороннем формате для координации сотрудничества по региональным и глобальным вопросам и решили провести следующую встречу в Турции.