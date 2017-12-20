Власти Турции запретили новогодние торжества на площади Таксим в Стамбуле по соображениям безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Middle East eye.

Исмаил Килик, глава полиции района Бейоглу, в котором находится площадь, сообщил, что массовые празднования будут запрещены. Он добавил, что этом меры безопасности будут на высочайшем уровне. Килик напомнил, что террорист, атаковавший в прошлый Новый год стамбульский ночной клуб, изначально планировал теракт на площади Таксим, однако передумал, увидев охрану.