Азербайджан и Европейский союз (ЕС) достигли большого прогресса в переговорах по новому соглашению о стратегическом партнерстве, сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Еврокомиссии.

«Многое изменилось с того времени, как Европейский союз и Азербайджан подписали в 1996 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Наши отношения отражают глубину и силу нашего партнерства и дают нам хорошую основу для дальнейшего развития связей в будущем. Мы достигли большого прогресса в переговорах о новом соглашении. Кроме того, мы будем искать больше возможностей для молодежи, для обеспечения роста бизнеса и будем содействовать развитию отношений в сфере энергетики», — отметила она. Об этом сообщает «Тренд».

«Мы видим усилия Азербайджана по повышению устойчивости, в частности по диверсификации своей экономики, и мы готовы поддержать появление новых экономических и социальных субъектов, чтобы помочь создать в Азербайджане разнообразное, сильное и инклюзивное общество», — сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.