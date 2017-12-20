Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов раскритиковал газету Financial Times и генсека Совета Европы.

«К сожалению, за последние два-три десятилетия ряд печатных органов на Западе стал вести себя как акторы международных отношений. Причем как коварные и предвзятые акторы. Одним из них является Financial Times. Но настало время понять одну истину, что печатный орган, занимающийся распространением лживой, клеветнической, предвзятой информации, утрачивает миссию быть печатным органом.

Несомненно, что в этом ряду и Financial Times, и в возникшей сегодня на международной арене напряженности есть и его ответственность.

Если у вас действительно есть претензии, связанные со справедливостью, то предъявите объективные расследования, связанные с гибелью сотен тысяч невинных людей в различных странах мира за последние 20-30 лет! Не хватает сил или… «осчастливили» Ближний Восток, проблемой которого занимаетесь годами?

Эти два нерадивых автора, ни разу не побывавшие в Азербайджане, не имеющие представления о реальности, закрывающие глаза на информацию о Ягланде, распространенную в его стране, не стесняясь, считают себя профессорами, независимыми экспертами», — написал он на своей странице в Facebook.