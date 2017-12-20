Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2017 год, на полигонах и учебных центрах проведены конкурсы по различным специальностям для определения самых лучших командиров звена батальон, дивизион и им равных подразделений.

Как сообщает сайт МО АР, в рамках состязаний Главным Управлением Боевой Подготовки и Военного Образования в Учебном Центре «Карахейбат» и других полигонах был организован конкурс на звание «Лучший командир мотострелкового батальона».

20-го декабря в Центральном доме офицеров имени Ази Асланова состоялась церемония награждения победителей конкурса.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и героических сынов, погибших за территориальную целостность страны.

Сотрудник Министерства Обороны, заслуженный деятель искусств, персональный президентский стипендиат Абдулла Гурбани проинформировал о проведении и итогах состязаний.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил – начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенант Низам Османов поздравил победителей и пожелал им успехов в службе.

Затем был зачитан приказ Начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана о награждении победителей.

В завершении мероприятия победителям были вручены награды.