Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на 31-м съезде своей партии заявил, что не исключает добровольного возвращения бывших территорий СССР в состав России.

По его словам, «Россия — единая и неделимая. И мы в Российской Федерации с удовольствием будем ждать, когда в добровольном порядке какие-то территории бывшего СССР вернутся и сами выберут форму взаимодействия с Москвой». Его слова цитирует «Правда».

Жириновский также отметил, что после воссоединения с Россией этим регионам следует предоставить широкую автономию.