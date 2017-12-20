Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил народному художнику, скульптору Омару Эльдарову орден «Гейдар Алиев».
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил народному художнику, скульптору Омару Эльдарову орден «Гейдар Алиев».
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Дата: 2017/12/20 17:15
Раздел: Новость
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