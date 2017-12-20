Президент Турции Тайип Эрдоган дал указание главному прокурору Анкары Юкселю Коджаману сделать все необходимое для разблокировки мобильного телефона сотрудника полиции Мевлюта Алтынташа, убившего посла России в Турции Андрея Карлова в декабре прошлого года, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Эрдоган встретился с Коджаманом в связи с годовщиной убийства Карлова. Прокурор проинформировал турецкого лидера о ходе расследования. Предполагается, что к процессу разблокировки телефона убийцы будет подключено турецкое Управление информационных технологий и связи.

По данным источника издания, в прокуратуре Анкары изначально связались с израильской компанией для взлома пароля к мобильному телефону Алтынташа, но переговоры прекратились после того, как компания потребовала около 20 тысяч долларов за услугу и доставку телефона в Израиль, причем без гарантии результата.