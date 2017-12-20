Сегодня после переполоха в парламенте Армении вокруг голосования по законопроекту о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс во фракции «Блок Царукян» произошел еще один инцидент. Депутаты фракции «Блок Царукян» Артур Манукян и Сергей Багратян избили друг друга в кабинете члена фракции Давида Манукяна.

Отметим, что Давид Манукян – сын депутата посла Армении в Украине Андраника Манукяна.

После голосования по проекту о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс Армении, когда между оппозиционной фракцией «Елк» и председательствующими на заседании парламента возникли разногласия, член фракции «Блок Царукян» Сергей Багратян оскорбил Наполеона Азизяна, проголосовавшего за законопроект.

Поведение Сергея Багратяна не понравилось сыну бывшего депутата парламента от партии «Процветающая Армения» Абраама Манукяна, члену этой же фракции Давиду Манукяну, который начал оскорблять Багратяна, заявив, что Азизян – друг его отца.

Спор между депутатами продолжился в кабинете Давида Манукяна, где перешел в драку и они избили друг друга. Несколько присутствовавших во время драки членов фракции не могли разнять депутатов несколько минут подряд.

Как передают армянские СМИ, Сергей Багратян покинул здание парламента, депутатов фракции «Блок Царукян» также нет в парламенте и не отвечают на телефонные звонки.