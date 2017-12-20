Экс-депутат Милли Меджлиса, сват председателя Управления мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюра Пашазаде, Галиб Салахзаде выразил отношение к аресту своего сына сроком на 3 года.

Экс-депутат в интервью сайту Olke.az назвал этот арест «заказом чиновников»:

«Я заранее знал, что моего сына арестуют, чтобы отомстить мне. Поэтому я не стану жаловаться ни в Апелляционный, ни в Верховный суды. Пусть все будет по воле Аллаха. Рано или поздно Аллах накажет виновного. Я точно знаю, что мой сын ни в чем не виноват, его ареста добились некоторые чиновники».

Г.Салахзаде отметил, что ему не нужна никакая помощь от свата Аллахшукюра Пашазаде, чтобы его сыну уменьшили срок наказания:

«Даже если моего сына посадят на 10 лет, я не попрошу помощи у Шейха. Он тут ни при чем, моего сына арестовали из-за меня».