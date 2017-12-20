С приближением Нового года люди начинают строить планы и паковать чемоданы. Те, кто не хочет отмечать этот праздник дома, рассматривают различные местные и зарубежные туры. Так как в этом году число праздничных дней меньше, чем в прошлом, то туркомпании больше предлагают местные турпакеты.

Как передает Qafqazinfo, если с первого взгляда и может показаться, что местные туры будут более бюджетными из-за отсутствия трат на дорогу и визы, но на самом деле цены «кусаются».

Например, в рамках новогодней компании 3 ночи 4 дня в пятизвёздочном отеле QALAALTI HOTEL в коттенджах на двоих обойдутся в 1350 манатов, в двухместном отельном номере – 1850 манатов. В сумму входит трехразовое питание и другие услуги.

К слову, в получить визу, слетать в Дубай и остаться в аналогичном отеле на тот де срок обойдется в 1180 манатов.

Хоть цены и слишком высоки по сравнению с доходами населения, однако, как выясняется, в большинстве отелей свободных мест уже не осталось.

Цена в пятизвездочном отеле SHAMAXİ SHİRVAN HOTEL в рамках новогодней компании за 3 ночи и 4 дня на двоих составляет 660 манатов. Сюда входит завтрак, новогодняя шоу-программа и другие услуги.

В пятизвездочном отеле QUBA RİXOS HOTEL цены следующие:

— Комната Deluxe с видом на горы – 1000 манатов

— Комната Deluxe с видом на озеро – 1050 манатов

— Junior Suite — 1100 AZN

В цену входит проживание и питание в отеле 31 декабря обед и ужин, а 1 и 2 января завтрак и ужин.

В четырехзвёздочном отеле Shaki Palace новогодний пакет стоит 590 манатов. В цену входит: 3 ночи 4 дня в отеле, завтрак и новогодняя шоу-программа

Обратим внимание на цены в отелях на двоих на 3 ночи 4 дня вне новогоднего пакета:

Ladera Resort Qusar – 1332 – 2080 манатов

Palidli Beach Resort Lenkoran – 420-611 манатов

Sangar Qala Resort İlisu – на двоих 552 манатов, двухкомнатный люкс 1436 манатов.

В столице во многих отелях все места уже забронированы.

Цены следующие: в Hilton Baku стоимость номера в новогоднюю ночь на одного человека начинается с 403 манатов. Стоимость люкса на троих составляет 2353 маната.

В отеле Intourist цена номера на двоих в новогоднюю ночь варьируется от 202 до 554 манатов.

В отеле Excelsior Hotel & Spa Baku номера стоят в пределах 347-431 манатов.