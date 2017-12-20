Европейский суд (EU Court of Justice) признал Uber транспортной компанией, которая должна придерживаться общих правил для перевозчиков, сообщает The Guardian.

Uber больше двух лет настаивал на том, что является компьютерным сервисом, поэтому не может регулироваться по общим правилам для транспортных компаний. Представители Uber пытались доказать, что сервис работает как технологическая компания, соединяющая пассажиров с независимыми водителями, у которых есть лицензия, в то время как обычные таксопарки держат постоянный штат водителей, пишет Republic.

Однако европейский суд решил по другому. «Сервис Uber связывает людей с непрофессиональными водителями, — приводит Reuters слова судьи. — Тем не менее, он входит в сферу услуг транспорта. Страны-члены Евросоюза имеют право регулировать условия предоставления этой услуги».

Решение этого суда нельзя обжаловать, и оно распространяется на все страны-члены Евросоюза. Теперь в каждой из этих стран Uber теперь может столкнуться с более жесткими условиями ведения бизнеса, повышенными налогами и изменениями в работе с водителями.

Поводом для данного судебного разбирательства стали жалобы таксистов из Барселоны, которые жаловались на то, что Uber занижает цены и становится монополистом на рынке такси, не давая другим компаниям шанса на конкуренцию. В суде интересы водителей отстаивала профессиональная ассоциация таксистов Барселоны.

Похожие претензии к Uber были во Франции в 2015 году. Тогда компания запустила в стране сервис UberPop, позволявший любым водителям без лицензии таксиста подбирать пассажиров через приложение и получать за это деньги. В связи с этим местные таксисты устраивали масштабные акции протеста против Uber.

Основанная в США международная компания Uber Inc. Technologies, создавшая одноименное мобильное приложения для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей, в настоящее время работает в 76 странах мира, включая Россию. При этом Uber находится в процессе объединения с «Яндексом» в одну совместную компанию своих онлайн-сервисов такси в РФ, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.