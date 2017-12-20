Вероятность того, что привлеченного к следствию в рамках «дела МНБ» бывшего министра Эльдара Махмудова арестуют, возрастает. Экс-глава Нацбезопасности привлечен к следствию по делу своего помощника и родственника Вугара Махмудова.

Напомним, что В.Махмудов обвиняется в присвоении государственного имущества в составе организованной группы, шантаже граждан с целью завладения их имуществом, в грубом нарушении требований законодательства об оперативно-розыскной деятельности, служебном подлоге, а также злоупотреблении служебным положении в собственных интересах.

Как пишет газета «Ени Мусават», постоянно вызываемый на прошлой неделе на допрос Эльдар Махмудов вывел из страны 1 миллиард долларов. По неофициальной информации, экс-министр вывел из страны гораздо больше.

По информации сайта Gununsesi.info, допрос Махмудова ведется крайне секретно. Его лично допрашивает начальник Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры генерал Эльдар Ахмедов. Отметим, что до сих пор Республиканская прокуратура не сделала никакого официального заявления по поводу допроса Эльдара Махмудова.

Согласно информации, в основном Э.Махмудова допрашивают в связи с выводом денег из страны и о дорогой недвижимости его сына в Лондоне. Следствие полагает, что семья Эльдара Махмудова завладела этой недвижимостью преступным путем. Основной темой является возвращение бывшим министром этой собственности.

А между тем генерал ликвидированного МНБ Акиф Човдаров опроверг информацию о том, что его вызывали в Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры и устраивали там очную ставку с бывшим министром национальной безопасности Эльдаром Махмудовым.

«Арестованный генерал упраздненного МНБ Акиф Човдаров в период своего нахождения под арестом не встречался с бывшим министром нацбезопасности Эльдаром Махмудовым, не участвовал в очных ставках и тем более не давал показания против него», — заявил порталу virtualaz.org адвокат приговоренного к 12 годам лишения свободы Акифа Човдарова Кямандар Насибов.

По словам адвоката, распространенная про его подзащитного информация неверна:

«Ни во время следствия, ни во время судебного процесса Акиф Човдаров не давал никаких показаний про Эльдара Махмудова. В принципе он не мог ничего сказать о противоправной деятельности Эльдара Махудова, т.к. не обладает никакой информацией».

В конце прошлой недели Э.Махмудова ежедневно вызывали на следствие и допрашивали целый день. Еще один источник газеты «Ени Мусават» заявляет, что Э.Махмудов 19 декабря снова был вызван в Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры. После заявления адвоката Човдарова возникает вопрос, так кто же сдал Эльдара Махмудова? Неужто его секреты раскрыл его родственник Вугар Махмудов?

Интересно, что экс-министр все еще является на допросы без адвоката. По мнению мнению юристов, это свидетельствует о том, что официального обвинения ему не предъявлено. Если ему выдвинут обвинение в тяжком преступлении, но он по какой-либо причине не сможет защищать свои права, ему может быть назначен адвокат за государственный счет.

«Но во многих случаях, даже когда лицу выдвигают обвинения, он полагает, что сам лучше защитит свои права. По этой причине не обязательно, чтобы у человека был адвокат», — сказал один из юристов изданию.