«Дислоцированные в Армении российские пограничники не позволили властям республики приступить к ремонту 40-метрового (всего-то!) участка межгосударственной трассы Ереван-Горис-Мегри до Ирана. Эта информация произвела в армянском обществе эффект разорвавшейся бомбы. Многие потирают руки и говорят, что давно выступают за вывод российских войск из Армении, в том числе и пограничных, считая их «оккупационными». При этом вдохновенно перечисляются все скандалы, которые произошли у иностранных «защитников рубежей» в республике. А власти встают на защиту российских пограничников, поскольку другого им сейчас не дано». Об этом, как сообщает Minval.az, пишет российское издание «Росбалт».

«В чем суть нового «шухера», и почему его так энергично раздули?», — задается вопросом автор статьи Андрей Николаев.

«Ведь Армения сама подписала в 1992 году договор, согласно которому охрану ее границ с Турцией и Ираном осуществляет пограничное управление ФСБ России. Российские пограничники противодействуют контрабанде, незаконной миграции, трансграничной преступности, терроризму и т. д. По официальной информации, только в прошлом году ими задержано 74 нарушителя государственной границы Армении.

Безусловно, тогда, 25 лет тому назад, сами армяне защищать свои границы были опредленно не в состоянии, тем более в условиях войны с Азербайджаном. Но, вероятно, не могут и сейчас — страна-то бедная, и в силу финансовой, военной и прочей несостоятельности отдавшая на откуп России практически все свои стратегические объекты. И теперь вот приходится «терпеть русских». А последние «разгулялись» настолько, что не позволили ей ремонтировать часть дороги возле границы с Ираном у реки Аракс», — возмущается автор.

Властям республики не осталось ничего иного как оправдываться, причем довольно жалко. Вначале приостановка строительства объяснялась запретом российских пограничников, и вдруг оказалось, что они ни при чем. Вопрос, оказывается, в том, что в ходе берегоукрепительных работ меняется русло реки, и в связи с этим «у иранской стороны есть некоторые нарекания». «Переговоры с иранской стороной еще идут, и в этом году не завершатся, поэтому мы были вынуждены приостановить договор, чтобы строители могли избежать штрафов. Российские пограничники с этими процессами никоим образом не связаны», — заявил председатель Госкомитета водного хозяйства Арсен Арутюнян.

«Вот и поди пойми, что реально стало причиной политического «возгорания» в Армении. Может, скандал действительно раздут, а, может, Ираном просто «прикрылись». Но гораздо большего внимания заслуживают то, с какой энергией и удовольствием смаковалась эта ситуация, да и вообще раздувается любой инцидент, где даже опосредованно фигурирует российская сторона. Это уже просто «привычка».

Но уйди военные РФ из республики, кто ее станет защищать? Ведь больше всего армяне паникуют на почве отношений с соседями — Азербайджаном и Турцией. И России это на руку, гарантируя ей усиление своего военно-политического и экономического влияния в Армении с проекцией на весь Южный Кавказ.

Справедливости ради, можно согласиться с тем, что российские военные в Армении ведут себя не всегда корректно. Пусть даже история с дорогой притянута за уши, армяне смогут перечислить достаточно случаев нарушения российскими силовиками законов своей республики. Ну, а последний скандал, скорее всего, служит усилителем для антироссийских настроений в Армении, окрыленной достижением сомнительной удачи — подписанием рамочного соглашения с ЕС о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве.

И хоть документ этот не дает Армении никаких гарантий безопасности, значительная часть ее населения начала ощущать себя чуть ли не «пупом» Европы. На деле же, учитывая факторы России и Запада, постоянную оглядку на этих двух политических монстров, хозяевами своей страны армяне так и не стали. Так какая разница, кто выступает в роли «оккупанта»? Хотя самим «оккупированным», возможно, виднее», — резюмирует российское издание.

Minval.az