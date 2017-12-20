В Азербайджане запрещается планирование пола ребенка при применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Как сообщает Report, это нашло отражение в статье 12 (право на лечение бесплодия) готовящегося законопроекта «Об охране репродуктивного здоровья».

В законопроекте отмечено, что за исключением случаев с высокой вероятностью унаследования заболеваний по половой принадлежности, при применении вспомогательных репродуктивных технологий планирование пола ребенка запрещается.

Проект будет вынесен на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса.