В Азербайджане запрещается планирование пола ребенка при применении вспомогательных репродуктивных технологий.
Как сообщает Report, это нашло отражение в статье 12 (право на лечение бесплодия) готовящегося законопроекта «Об охране репродуктивного здоровья».
В законопроекте отмечено, что за исключением случаев с высокой вероятностью унаследования заболеваний по половой принадлежности, при применении вспомогательных репродуктивных технологий планирование пола ребенка запрещается.
Проект будет вынесен на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса.