Жертвами авиаудара по селу Мааршурин в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, по предварительным данным, стали 17 мирных жителей, еще 35 получили ранения, сообщил агентству «Анадолу» глава Управления гражданской обороны Идлиба («Белые береты») Мустафа Хадж Юсуф.

«Авиаудар был нанесен ночью. По нашим данным, удар по селу Мааршурин нанесли российские самолеты, которые поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим в провинции Лазкийе», — сказал Юсуф.

По его словам, в числе погибших есть женщины и дети. Все раненые доставлены в больницы региона. Поисково-спасательные операции продолжаются. Число погибших может возрасти.

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии входит в число зон деэскалации.