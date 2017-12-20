Анкара выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта с учетом интересов Азербайджана, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Ирана в Баку.

«Армения оккупировала 20 процентов земель Азербайджана. О трагедии в Ходжалы известно всем», – сказал Чавушоглу, отметив, что Ереван должен наладить добрососедские отношения с соседними странами.

«Турция требует от Армении вывода вооруженных сил с оккупированных земель Азербайджана. После это станет возможной нормализация отношений. Заявления представителей Армении ничего не значат для Анкары», — сказал министр.