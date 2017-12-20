Минск откажется от импорта российской электроэнергии.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

«Мы завершили переговоры с Россией. По тем ценам, которые нам предлагает Россия, мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии», — сказал министр, выступая в парламенте.

За январь-июнь Белоруссия снизила импорт электроэнергии на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,06 миллиарда кВт/ч, всего до января планируется закупить у России 2,56 миллиарда кВт.ч.

Как заявляли в ноябре в белорусском Минэнерго, сейчас страна импортирует электроэнергию, в основном, во время ремонт на своих генерирующих мощностей. «У нас достаточно своих генерирующих мощностей, чтобы обеспечить собственные нужды, но некоторые мощности строились в 70-80-ые… для нас более выгодно купить, чем на старых мощностях замещать», — объяснял замглавы ведомства Михаил Михадюк.

По его словам, страна сможет даже экспортировать электроэнергию после ввода БелАЭС в 2019-2020 годах.