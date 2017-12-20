21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будут слабый туман и изморось. Подует юго-восточный ветер, который днем сменится на временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 9-12°, в Баку ночью 6-8°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах – снег, днем в основном без осадков. Местами будет туман. Подует временам усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.